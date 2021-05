P&O Maritime Logistics står over for afgørende beslutning i transformation

P&O Maritime Logistics skal på jagt efter opkøb og partnerskaber, så de kan mere end blot at udleje offshoreskibe. "Vores kunder har i sidste ende bedt os om at blive mere en serviceorienteret logistikudbyder," lyder det fra logistikchef, der er hentet ind til at fuldføre transformationen.