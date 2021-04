Maersk Decom vil hente flere kunder til butikken ved hjælp af nyt værktøj

Efter tre år i luften ser Maersk Decom for alvor markedet inden for nedtagning af brugte olieplatforme rykke sig. Et nyt værktøj skal hjælpe selskabet med at hive flere kunder ind i butikken og gøre branchen mere gennemsigtig, siger CCO til ShippingWatch.