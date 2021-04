Maersk Drilling får kontrakt med Petronas i Gabon

Maersk Drilling har fået en kontrakt i hus med PC Gabon Upstream, der er ejet af Petronas.

Værdien er på omkring 24 mio. dollar, og kontrakten drejer sig om boreskibet Maersk Viking, der skal i aktion, oplyser selskabet fredag morgen.

Arbejdet i forbindelse med aftalen ventes at påbegyndes i tredje kvartal i år.

En aktie i Maersk Drilling steg 1,6 pct. torsdag til 263,80 kr.

Den hårdt pressede drillingsektor kom ikke let igennem 2020, hvor både coronavirus og fald i olieprisen ramte markedet hårdt.

Alligevel er aktiekursen hos Maersk Drilling siden begyndelsen af 2021 steget med 44 pct. Men herfra er der stadig et godt stykke vej op til 570 kr., som var prisen i 2019, da selskabet blev børsnoteret.

"Der synes at være underinvesteret i olie- og gasfelter globalt, hvis verden kommer tilbage til normale omstændigheder. Der er sandsynlighed for, at der kommer nogle perioder med peaks i indtjening i boreselskaber og dermed værdier af aktiverne," sagde formand Claus Hemmingsen tidligere i april.

