IEA forventer større olieforbrug globalt

Det Internationale Energiagentur, IEA, har øget sine prognoser for den globale olieefterspørgsel i år, idet økonomien genoprettes efter pandemien, og da det meddeles, at et langvarigt overudbud er ved at blive ryddet.

Det skriver Bloomberg News.

IEA hæver estimaterne for væksten i olieforbruget med 230.000 tønder om dagen til 5,7 mio. tønder om dagen som følge af stærkere udsigter for USA og Kina.

Dermed er verden på vej til at genvinde omkring to tredjedele af sidste års tabte olieefterspørgsel.

"Det massive overudbud i de globale olieopgørelser, der blev opbygget under sidste års covid-19-efterspørgselschok er ved at blive afviklet, idet vaccinekampagnerne kommer op i fart og den globale økonomi synes at få bedre fodfæste," skriver IEA i sin månedlige rapport.

Pilen peger på stærkt stigende oliepriser

Exxon Mobil vil bruge milliarder på ny klimadivision