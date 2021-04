Maersk Drilling bekræfter kontrakt til omkring 370 mio dollar

Maersk Drilling bekræfter, at selskabet har sikret sig en boringskontrakt i Ghana til en værdi af 370 mio. dollar med Tullow Oil Ghana.

Det skriver Mærsk Drilling i en meddelelse torsdag, efter at selskabet annoncerede kontrakttildelingen i starten af februar i år.

Kontraktværdien på cirka 370 mio. dollar er eksklusive levering af yderligere service og potentielle performancebonusser, skriver Maersk Drilling, der pointerer, at kontrakten startede 1. april 2021 og løber i cirka fire år.

Kontrakten har ifølge Maersk Drilling en progressiv dagsratestruktur for hele perioden, men der er dog visse bestemmelser, der efter en indledende periode på 18 måneder tillader et skift til en markedsdækket dagsratestruktur samt en tidligere opsigelse for Tullow Ghana.

Kontrakten er for ultra-deepwater boringsskibet "Maersk Venturer", der skal bore efter olie ud for Ghanas kyst.

