Atlantic Petroleum får underskud på mere end 100 mio. i 2020

Det færøske olieselskab Atlantic Petroleum realiserede i 2020 et underskud efter skat på 112,6 mio. kr. og en omsætning på 0 kr., men selskabet venter, at der kommer bedre gang i forretningen i 2021.

Atlantic Petroleum venter i 2021 at kunne generere en positiv pengestrøm, afhængig af olieprisen og om der bliver produceret olie i det britiske Orlando-felt.

"Selvom pengestrømmen ikke begyndte i 2020 som forventet, er vi glade for at kunne konstatere, at pengestrømmen begyndte i januar 2021," siger direktør Mark T. Højgaard i en meddelelse.

Ifølge selskabet skyldes tabet i 2020 primært en ikke-kontant nedskrivning for et udskudt vederlag i oliefeltet Orlando og økonomiske interesser for oliefeltet Pegasus West.

Baggrunden for, at selskabet ikke fik gang i pengestrømmene i 2020 skyldes blandt andet, at Orlando-feltet leverede omkring 2750 tønder olie om dagen, mens forventningen lød på 10.000 tønder per dag.

"En løsning på bankgælden og den konvertible lånefacilitet fra London Oil and Gas in Administration er hovedprioriteten i 2021," skriver selskabet videre.