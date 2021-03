Ankerhåndteringsskib i Nordsøen sejler nu til 1 mio norske kroner om dagen

Ankerhåndteringsskibet Skandi Hera fra DOF sejler nu til dagrater på over én mio. norske kroner.

Det er tre år siden, at dagraterne har ramt så høje niveauer, skriver Finansavisen. Det er nærmere bestemt første gang siden april 2018, at dagraterne på de såkaldte AHTS-skibe krydser en million norske kroner.

Det er Equinor, der har hyret skibet Skandi Hera til at flytte jack-up riggen Askeladden.

Det er ifølge den norske avis en kombination af flere faktorer, der har skubbet raterne så højt op. Blandt andet er der flere opgaver på samme tid, mens værftsforsinkelser betyder, at der er udsolgt af skibe i Nordsøen lige nu. På den britiske sokkel er der kun et enkelt ankerhåndteringsskib uden kontrakt i den nærmeste fremtid.

"Nu har det ligget stramt et par uger, men man skal ikke mange uger tilbage, før at raterne var nede på 60-70.000 norske kroner om dagen, og at det så ganske mørkt ud. Frem til februar så det svagt ud i Norge, og der var helt dødt på britisk side, så det har ændret sig markant," siger Mikal Hovland, skibsmægler hos Westshore Shipbrokers, til avisen.

Han tilføjer, at det er svært at sige, om de høje dagsrater vil fortsætte, men han påpeger, at der er flere rig-flytninger på programmet hos de norske operatører i næste uge.

