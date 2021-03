USTC-koncernen køber selskab inden for biomasse

Den danske shippingkoncern USTC, som den fynske oliemilliardær Torben Østergaard-Nielsen står bag, overtager aktiemajoriteten i handelshus for træpiller, CM Biomass, i en større handel. Det skriver Børsen.

USTC sætter sig dermed på 60 pct. af selskabet, mens råvarekoncernen Copenhagen Merchants Group beholder de resterende 40 pct. af aktierne.

"Sol og vind alene kan ikke generere nok elektricitet og varme til det behov, vi har, fordi solen ikke altid skinner, og vinden ikke altid blæser, så træpiller kan fylde det her hul i forhold til at skabe noget bæredygtig energi, der er stabilt," udtaler Nina Østergaard Borris, der med søsteren Mia Østergaard Nielsen ejer majoriteten af aktierne i USTC, til Børsen.

Parterne afviser at sætte pris på handlen, men Børsen skriver på baggrund af oplysninger, at handlen har en værdi på over 1 mia. kr.

På opkøbsjagt

Gennem en længere periode har USTC været på jagt efter forretninger, der kan skabe modvægt til koncernens bunkerforretning med bistand fra eksterne konsulenter.

Og i efteråret lagde Torben Østergaard-Nielsen ikke skjul på, at koncernen var på udkig efter nye ben til koncernen.

"Vi er i et opkøbs-mode, og derfor er det vigtigt for os at sende de signaler," sagde Torben Østergaard-Nielsen til ShippingWatch.