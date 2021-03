Equinor har chartret 40 skibe på vejen mod at sænke sit maritime CO2-aftryk

Norske Equinor har chartret et stort antal skibe, der skal bidrage på vejen mod at sænke olieselskabets udledning af CO2.

Inden 2050 sigter Equinor efter en reduktion på 50 pct. af sit maritime udslip på global basis, sammenlignet med billedet i 2008. I en netop offentliggjort bæredygtighedsrapport fortæller Equinor, at selskabet har fokus på brændstofeffektivitet, når der skal indgår kontrakter om nye skibe.

Her kommer det også frem, at selskabet nu har langtidskontrakter med 30 skibe, som betegnes som "state-of-the-art" inden for energieffektive skibe. Equinor chartrer videre 10 skibe på langtidskontrakter, som kommer i drift inden 2022.

Flere af tankskibene sejler på LNG i kombination med såkaldt VOC (volatile organic compound). Selskabet bruger også LPG som brændstof på sine LPG-skibe.

I 2020 endte Equinors maritime CO2-udledning på 4,8 mio. CO2-ækvivalenter, fremgår det af bæredygtighedsrapporten.

Flere tiltag for at nå i mål

For at nå målene om at reducere sit CO2-udslip vurderer Equinor, at selskabet skal eskalere både produktionen og brugen af brændstof med lavere CO2-aftryk mod 2030. Mod 2050 skal begge dele øges kraftigt.

Selskabet har ifølge rapporten også igangsat andre tiltag, der omfatter installation af batterier for at kunne have en hybrid-drift af skibe. Desuden optimeres sejlruter, som planlægges for ”green speed,” lyder det.

I tillæg til de interne tiltag arbejder Equinor også med leverandører og partnere på flere projekter. Eksempelvis ShipFC-projektet, som arbejder mod at få verdens første brændselscelle drevet på ammoniak ombord på et skib. Tidsrammen er inden 2024.