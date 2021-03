Subsea 7 får tildelt millionkontrakt

På det seneste har flere store containerrederier bestilt nye skibe, men der er stadig behov for at skrue op for ordrerne, lød det i denne uge fra Hapag-Lloyds topchef. Hos en ny dansk tørlastoperatør har der været et skifte i formandsstolen, mens der er blevet spekuleret i et frasalg af en forretning hos Maersk.