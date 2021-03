Maersk Drilling lander nye kontakter

Shippinglånene hos blandt andre Danske Bank og Nordea lever endnu ikke op til IMO's klimamål, viser rapport fra sidste år. Men nye principper for shippingbanker at måle kunderne på klima har skabt "et godt udgangspunkt" til det videre arbejde, lyder det til ShippingWatch. Begge banker siger ikke nej til at finansiere skibe i dag.