Nordea har ikke givet ét eneste nyt lån til offshore i 2020

Nordea har ikke lavet et eneste nyt udlån til offshorekunder i 2020. Presset på industrien skaber øget risiko, som storbanken forsøger at begrænse ved at lukke for lån til nye kunder. Heller ikke Danske Bank vil bruge meget kapital på sektoren fremover.