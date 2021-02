Aker-koncernen rammer rekordstigning

Nettoværdien af Aker ASA voksede til 53,4 mia. norske kr. i løbet af fjerde kvartal, svarende til 39 mia. danske kr. Det er udtryk for en stigning på tre fjerdedele i forhold til kvartalet forinden. Den største stigning per kvartal i Akers historie.

Det fremgår af Akers nye regnskab udsendt onsdag morgen.

Koncernen – som er ejet af den norske rigmand Kjell Inge Røkke – gennemgik en række forandringer i løbet af året. Samtidig var ikke mindst koncernens olieforretning ramt af corona- og oliepriskrisen, som for alvor tog fart i foråret.

"Som vi har bevist over de sidste måneder, ligger evnen til kontinuerligt at tilpasse os i Akers DNA. Vi har gearet porteføljen ved at diversificere os og tage en position inden for vedvarende energi og grøn teknologi, og vi allokerer i stigende grad ressourcer og kapital til digitalisering og industrialisering. Vi har nu et solidt og fremgangsrigt fundament på plads for koncernen," siger Øyvind Eriksen, Akers topchef, i en børsmeddelelse.

Den nuværende værdi ligger ganske vist ikke langt over sidste års 50 mia. norske kr., men til sammenligning faldt niveauet til 24,1 mia. norske kr. efter første kvartal af 2020.

Nyt sats gav pote

Det var især tre dele af Aker ASA, der bidrog til værdistigningen i løbet af årets sidste tre måneder.

Olieselskabet Aker BP tilførte 10,4 mia. norske kr. til værdien. Aker Horizons, som fokuserer meget på vedvarende energi, bidrog med 5,3 mia. norske kr., mens teknologispecialisten Cognite udgjorde 2,8 mia. norske kr. af væksten.

Aker Horizons blev først etableret i sommer. Under Aker Horizons ligger bl.a. ejerposterne i havvindselskabet Aker Offshore Wind og CCS-satsningen Aker Carbon Capture.

Udviklingen i løbet af året har medført, at olie- og gasvirksomheden er gået fra at udgøre 75 pct. af Akers værdier til nu 56 pct. Og den udvikling skal der skrues yderligere op for. Således har Aker annonceret, at der på fredag skal præsenteres en ny brintsatsning.

Set over hele året steg koncernens samlede aktieværdi med 7,4 pct. Ledelsen foreslår et udbytte på 11,75 norske kr. per aktie til aktionærerne.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch.)

