Fusioneret norsk olieserviceselskab går i rødt efter omtumlet år

I fjerde kvartal af 2020 fusioneredes de to norske olieserviceselskaber Aker Solutions og Kværner. I den forbindelse fastholdtes navnet på førstnævnte del af sammenslutningen. Her landede det nye Aker Solutions et underskud på 844 mio. norske kr. (610 mio. danske kr.).

Så selv om fusionen ifølge topchef Kjetel Digre har skabt et "stærkere og mere optimeret serviceselskab", som står bedre rustet til fremtiden, har selskabet en cash-udfordring nu og her. Set over hele året landede Aker Solutions et underskud på 1,52 mia. norske kr. (1,1 mia. danske kr.).