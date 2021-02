Ørsted venter stor havvindvækst i Europa

Ørsted regner med stor vækst i markedet for havvind i Europa i de kommende år, og har etableret kontor i Sverige, mens de overvejer at gå ind i Belgien. Vi forventer at være aktive i både Nordsøen, men også i Østersøen fremadrettet," siger Ørsted-direktør.