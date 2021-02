90.000 oliejob kan forsvinde inden for ti år

Op mod 90.000 job inden for den norske oliebranche kan være forsvundet inden for de næste ti år, anslår den norske regering.

Frem mod 2030 forventes det, at oliesektoren vil skrumpe med 60 pct. sammenlignet med niveauet i 2018. Det skyldes den fortsatte usikkerhed om olieprisen, skriver Finansavisen.

Scenariet kan ifølge avisen blive en realitet, hvis olieprisen falder til 30 dollar pr. tønde og gasprisen til 3 dollar pr. mmBtu. Men ifølge Norges finansminister Jan Tore Sanner gør erfaringerne fra oliekrisen i 2014 det mulige fald overkommeligt.

"Jeg tror, at den måde, det blev håndteret på, viser, at vi er godt forberedt på at tage os af ekspertisen. De, der arbejder i olie- og gassektoren, har færdigheder, der er vigtige i andre job, ikke mindt i den grønne omstilling," siger han til NTB.

Da olieprisen senest kollapsede fra 2014 til 2016, kostede det den norske oliebranche omkring 50.000 jobs.

Maersk Drilling-topchef ser tre store problemer for presset drillingsektor

Seadrill-selskab lander ny gældsaftale efter moderselskabs chapter 11-ansøgning