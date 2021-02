2020 blev et svært år for det norske offshorederi GC Rieber Shipping, som måtte indkassere et underskud på en halv mia. norske kroner.

Store af- og nedskrivninger på flåden har været nødventligt for rederiet i løbet af året, hvor både coronavirus og et stort olieprisfald i foråret skabte svære betingelser.