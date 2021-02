Seadrill-selskab lander ny gældsaftale efter moderselskabs chapter 11-ansøgning

Et Seadrill-selskab har landet endnu en ny gældsaftale, som betyder, at selskabet køber sig tid over for sine kreditorer.

Aftalen lander kun dagen efter, at det Bermuda-baserede boreselskab har søgt om konkursbeskyttelse i USA gennem en såkaldt chapter 11 anmodning. Udfordringer i selskabet har været undervejs længe og Seadrill har løbende søgt om konkursbeskyttelse for en række selskaber, indtil turen kom til hovedselskabet, som kontrolleres af John Fredriksen.