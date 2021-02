Selskaberne styrter til Norges havvind

Flere og flere af energiaktører har den seneste tid meldt sin interesse at få del i den norske havvind.

Mere konkret områderne Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Efter at den norske regering i sommer annoncerede projekterne, der ventes at have en kapacitet på 4,5 GW, blev de to områder ved årsskiftet åbnet for ansøgninger om licenser. Allerede i sommer meldte de første bydere sig, mens flere løbende er kommet til.