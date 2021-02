Rædselsår i drillingsektoren koster Maersk Drilling milliardunderskud i 2020

Boreselskabet Maersk Drilling fik et milliardstort underskud i 2020 efter et år med store fald i olieprisen og coronapandemien. I 2021 kigger selskabet ind i et lavere driftsresultat.