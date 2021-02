Shells olie- og gasforretning skal vokse 20 pct. de næste fem år

Olie- og gasforretningen skal øges med over 20 pct. de kommende fem år, afslører selskabet i forbindelse med en strategidag, der løfter sløret for selskabets planer for vedvarende energi. Investeringer i bl.a. LNG driver væksten.