DNB erkender for generøse udlån til kriseramt offshoreindustri

Den norske storbank DNB er for anden gang på fem år ramt af udlånstab til offshoreindustrien, og banken erkender nu, at en del af lånene aldrig skulle have været givet.

Det siger DNB's konserndirektør for Corporate Banking, Harald Serck Hanssen, til Dagens Næringsliv.

Under coronakrisen har DNB haft udlånstab på samlet set 10 mia. norske kroner. Størstedelen af tabene er hos offshorerederier og rigselskaber.

En stor del af udlåne til offshoreindustrien blev oprindelig givet i årene frem til kollapset i industrien i 2014, og set i bakspejlet har bankens eksponering mod offshore været for stor, siger Harald Serck Hanssen.

"I bagklogskabens klare lys er der ingen tvivl om, at vi har haft for store låneengagementer på enkeltselskaber. Samtidig har offshore været en del af grundstammen i norsk erhvervsliv, så det er ikke uventet, at en norsk bank har haft betydelig eksponering," siger Harald Serck Hanssen til Dagens Næringsliv.

Så sent som i januar deltog DNB i en redningsplan for rigselskabet Borr Drilling, som er kontrolleret af Tor Olav Trøim.

Tilbage i 2014 måtte DNB også sluge et større tab på 9 mia. norske kr. på sine udlån til offshoreindustrien, da kollapset i olieprisen fik flere offshoreselskaber til at vakle.

DNB havde ved årsskiftet udlån til offshoreindustrien for 28 mia. norske kr., og det er 20 pct. mindre end året forinden.

