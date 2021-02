Ørsted underskriver aftale om store havmølleparker ved Polen

Ørsted har indgået et joint venture med polsk energiselskab om at udvikle, opføre og drive to havmølleprojekter ved Polen på samlet 2,5 GW. "Polen har vist sig som den nye pioner inden for havvind i Østersøen," lyder det fra Ørsted.