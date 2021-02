Medie: USTC-koncernen arbejder på opkøb af handelshus

Den fynske oliemilliardær Torben Østergaard-Nielsen og USTC-koncernen kan være på vej med et opkøb af virksomheden Copenhagen Merchants, skriver Inside Business på baggrund af flere kilder med kendskab til processen.

USTC har gennem en længere periode været på jagt efter nye forretninger for at skabe modvægt til koncernens bunkerforretning med bistand fra eksterne konsulenter.

Tilbage i efteråret lagde Torben Østergaard-Nielsen over for ShippingWatch heller ikke skjul på, at koncernen var på udkig efter nye ben til koncernen.

"Vi er i et opkøbs-mode, og derfor er det vigtigt for os at sende de signaler," sagde Torben Østergaard-Nielsen til ShippingWatch.

Ifølge Inside Business har Copenhagen Merchants, der primært beskæftiger sig med handel inden for en række områder herunder biomasse, for nylig hyret revisionshuset PwC til at undersøge markedet for en mulig medejer.

