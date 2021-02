Europæere vedtog rekordstore investeringer i havvind i 2020

Den europæiske branche for havvind tog for alvor fart i 2020 med rekordhøje investeringer i nye projekter.

Ifølge havvindorganisationen Wind Europe vedtog euræpæiske spillere sidste år investeringer for i alt 26,3 mia. euro, skriver E24. Det kommer fra beslutninger i lande som Storbritannien, Tyskland, Holland og Frankrig.

Hos Wind Europe venter topchef Giles Dickson, at investeringerne kommer til at give mere arbejde og nye job. Inden 2030 ventes antallet at vokse fra det nuværende 77.000 til hele 200.000 arbejdspladser inden for europæisk havvind, skriver E24.

Store planer for havvind har fået stadigt flere rederier til at satse endnu mere på det marked i de senere år.

Det har blandt andet vist sig i tørlastrederiet Scorpio Bulkers, der har sat gang i en transition mod havvind. Det har netop udløst et navneskift til Eneti.

