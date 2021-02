Analytiker venter at se Seadrill i konkursbeskyttelse om få måneder

Der er stor sandsynlighed for, at boreselskabet Seadrill meget snart ender i konkursbeskyttelse, lyder det fra Magnus Olsvik, analytiker i Kepler Cheuvreux.

Analytikeren ser det sandsynligt, at Seadrill i løbet af første halvår må komme under den såkaldte chapter 11 i USA om konkursbeskyttelse, siger han til Finansavisen. Det sker efter, at flere datterselskaber allerede har anmodet om at gå den vej.

"Det er et skridt i den rigtige retning og en forvarsel om, at det kommer til at ske. Til sidst vil det ske for hele Seadrill også," siger Magnus Olvik til avisen.

I denne uge søgte Seadrill, der er kontrolleret af John Fredriksen, om konkursbeskyttelse under den såkaldte chapter 11 i USA af en række datterselskaber for at sikre en bredere finansiel restrukturering.

Nærmere bestemt er der tale om konkursbeskyttelse af datterselskaberne Seadrill GCC Operations Ltd, Asia Offshore Drilling Limited, Asia Offshore Rig 1 Limited, Asia Offshore Rig 2 Limited og Asia Offshore Rig 3 Limited.

