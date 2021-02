Total modstår krisen med milliardoverskud og vil skifte navn

Den franske oliegigant stikker ud blandt de største aktører i industrien med et solidt overskud i fjerde kvartal. Corona- og oliepriskrisen gjorde dog også Totals 2020 til et år af den slags, man helst ser gå i glemmebogen. Nu gør oliekæmpen sig klar til at skifte navn.