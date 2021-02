Seadrill søger om konkursbeskyttelse i USA

Boreselskabet Seadrill må endnu engang sande, at offshore-markedet er et hårdt sted at operere lige nu. For at sikre den bredere finansielle restrukturering, der er igang, har selskabet søgt om konkursbeskyttelse af en række datterselskaber i USA.

Seadrill, som er kontrolleret af norskfødte John Fredriksen, beder samtidig myndighederne om hjælp til at betale "nøglekreditorer" og medarbejdernes lønninger, så de kan blive udbetalt uden ændringer eller afbrydelser.