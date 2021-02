På kontoret i Haugesund på Norges vestkyst sidder Knut Vassbotn og lægger konkrete planer for fremtidige projekter for sit nyopstartede Deep Wind Offshore, der blev etableret i forrige måned.

Stifteren og topchefen har en stærk tro på, at havvind kan udvikle sig til at blive et af de helt store, norske eksporteventyr i fremtiden. Først skal der bare sættes bærende projekter i søen.