Maersk Drilling sikrer borekontrakt til en værdi af 19,5 mio. dollar

Det norske olieselskab Aker BP har tildelt Maersk Drilling en borekontrakt til en værdi af 19,5 mio. dollar.

Det skriver det danske selskab i en meddelelse.

Kontrakten, hvis værdi svarer til 121,2 mio kr., omfatter to boringer, som efter planen skal igangsættes i tredje kvartal i 2021.

Det er selskabets jack-up rig Maersk Integrator, der skal udføre arbejdet i Nordsøen, fremgår det.

"Det er dejligt at tilføje yderligere to brønde, der støtter Maersk Integrators boreprogrammer i hele 2021. Vi ser frem til at fortsætte vores tætte samarbejde med Aker BP," siger Maersk Drillings finansdirektør, Morten Kelstrup.

Offentliggørelsen af den nye kontrakt med Aker BP kommer dagen efter, at Maersk Drilling indgik en lignende kontrakt torsdag.

Her indgik det danske boreselskab en aftale med olieselskabet Tullow Ghana til en værdi af 370 mio. dollar.

Tullow-kontrakten starter i andet kvartal af 2021, hvor Maersk Drilling skal bore ud for Ghanas kyst.

