Seadrill får på ny udsættelse af betalinger til kreditorer

Det kriseramte rigselskab Seadrill, som har John Fredriksen som største aktionær, har sikret sig pusterum i selskabets bestræbelser på at lande en redningsplan.

Seadrill har således indgået en såkaldt forbearence-aftale med en række kreditorer. Aftalen betyder, at kreditorerne er gået med til ikke at erklære misligehold af aftalerne, hvis Seadrill ikke formår at betaler renter frem til 15. februar, skriver Seadrill i en meddelelse.