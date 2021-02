Prosafe, der udlejer hotelrigge til olieindustrien, afsluttede 2020 med et tab på bundlinjen på 950,1 mio. dollar svarende til knap 6 mia. kr. for hele året.

Det er mere end en fordobling af underskuddet, hvis man sammenligner med resultatet for 2019, hvor tabet var 399,9 mio. dollar, viser selskabets regnskab for fjerde kvartal og for hele året.