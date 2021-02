Olieselskaber kan fortsat blive plaget af corona i 2021

Det vil tage lang tid, før olieselskaberne kommer sig ovenpå tabene forårsaget af coronapandemien.

Det skriver Wall Street Journal.

Tirsdag viste regnskaberne for Exxon og BP tab på henholdsvis 22 mia. dollar og 18,1 mia. dollar. Chevron Corp kunne fredag ligeledes melde om et tab på 5,5 mia. dollar, da selskabets regnskab for 2020 blev offentliggjort.

Det er første gang, at Exxon oplever et underskud fire kvartaler i streg, og selskabet har fået en værdiforringelse på 19 mia. dollar.

Olieefterspørgslen er skrumpet ind i løbet af coronakrisen, hvilket har haft stor effekt på oliepriserne. Olieselskaberne har skåret i udgifter, stillinger og aktiver. Sidste år gik Exxon og Chevron også i forhandlinger om en fusion af de to selskaber som følge af coronasituationen, men det blev dog ikke til noget.

"Det seneste år har været den mest udfordrende situation på markedet nogensinde for Exxon Mobil," siger Darren W. Woods, der er administrerende direktør for Exxon Mobil, til Wall Street Journal.

Ifølge BP vil coronapandemien fortsat mindske olieefterspørgslen i 2021, og pandemien kan have en vedvarende effekt på den globale økonomi, hvis den lave efterspørgsel fortsætter over en længere periode.

Bernard Looney, der er administrerende direktør for BP, siger, at selskabet venter en stabilisering af efterspørgslen, men det er usikkert, hvor hurtigt og i hvor høj grad, at BP kommer sig.

"Det hele kommer an på vaccineudrulninger, vaccineeffektivitet og Organisationen af Olieeksporterende Lande," siger Bernard Looney til Wall Street Journal.

