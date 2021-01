Chevron ramt af corona og taber 11 mio. dollar i fjerde kvartal

Den amerikanske olieproducent Chevron kunne i fjerde kvartal indkassere et justeret tab på 11 mio. dollar.

Det fremgår af selskabets netop offentliggjorte regnskab fredag eftermiddag.

Det er særligt lav indtjening på brændstof, der rammer selskabets finanser. Da coronapandemien ramte verdensøkonomien i 2020, faldt oliepriserne - og det har dermed også sat en kæp i hjulet på selskabets indtjening.

Olieselskabet venter dog, at der vil ske en tilpasning at olie- og gaspriserne efter et svært år, men omvendt vil de fortsatte rejsebegrænsninger i 2021 også ramme indtjeningen.

Tabet på 11 mio. dollar skal ses i lyset af, at selskabet sidste år tjente 2,8 mia. dollar i samme kvartal.

"2020 var et år som ingen andre," siger Mike Wirth, Chevrons bestyrelsesformand og adm. direktør i en meddelelse.

Fredag i formarkedet falder Chevron-aktien med 0,8 pct. til 88,33 dollar.

Også omkostninger til købet af Noble Energy og valutamodvind trak ned i kvartalet, fremgår det.

Analysehuse ser Total blive blandt de grønneste olieselskaber

Shell kravler til tops som største bunkerleverandør i Singapore