Som så ofte tillagt Storm P, er det svært at spå – især om fremtiden.

Et udsagn, som gør sig fint gældende for opstarten af det Equinor-opererede storfelt Johan Sverdrup. Det olieholdige norske aktiv ventes nu at kunne tilvejebringe op imod 535.000 tønder olie per dag, når vi når midten af året.