Den spæde start på 2021 har været et tydeligt billede på, at der blæser nye vinde over et af verdens største olie- og gasselskaber.

Olieselskabet Total, som ejer eneretten i den danske oliesektor, har været så aktiv i forhold til nye og grønnere projekter, at årets første håndfuld satsninger nemt lader sig nævne.