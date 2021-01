BP reducerer efterforskningen efter olie drastisk

For få år siden var de over 700. Nu er der under 100 geologer, ingeniører og forskere ansat i den afdeling, som arbejder med efterforskning af olie og gas hos BP.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Afdelingen – som ellers på mange måder har dannet grobund for supermajorens succes igennem tiden – er blevet skåret ned, fordi der skal være plads til den transformation imod nuludledning i 2050, BP efterstræber.

De seneste måneder er flere hundrede fra afdelingen enten blevet fyret eller flyttet til afdelinger for at hjælpe med at udvikle aktiviteter inden for nye og grønnere teknologier. Det fortæller både nuværende og tidligere ansatte hos BP til Reuters.

Det britiske selskab har planer om at skære mere end 10.000 job i omstillingens tegn – svarende til godt 15 pct. af de ansatte.

BP har ikke ønsket at kommentere sammensætningen af sin stab over for Reuters.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch)

