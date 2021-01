Endnu et drillingselskab melder om omfattende redningsplan

Rigselskabet Diamond Offshore melder om opbakning til en omfattende redningsplan.

Diamond Offshore kom sidste forår under amerikansk konkursbeskyttelse via den såkaldte chapter 11 for at få tid til at håndtere en milliardstor gæld. Det har resulteret i en restruktureringsplan, der har opbakning fra "over 70 pct." af obligations- og kreditlångiverne, skriver selskabet i en meddelelse mandag.