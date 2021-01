Stort norsk gasfelt ramt af ny forsinkelse

Det var egentlig meningen, at gasselskabet Wintershall Dea skulle have indledt produktionen på det norske Dvalin-felt allerede inden udgangen af 2020. Siden blev opstarten udskudt til begyndelsen af 2021. Men nu bliver prestigeprojektet forsinket nok engang. Sandsynligvis med flere måneder.

Det skyldes, at der er fundet højere niveauer af kviksølv i forbindelse med udbygningen, end hvad der var hensigten. Det bekræfter det tyske selskab over for mediet E24.

"Det er aldrig sjovt med forsinkelser, men vi må levere bedst mulig kvalitet. Derfor må vi gøre det, der skal gøres. Vi arbejder for at finde ud af, hvordan vi skal løse det her," siger Kjetil Hjertvik, pressekontakt hos Wintershall Dea, til E24.

Dea gjorde Dvalin-fundet I 2010 – 260 kilometer nordvest for Kristiansund. I 2019 blev selskabet lagt sammen med Wintershall under navnet Wintershall Dea.

Dvalin-feltet indeholder 18 mia. kubikmeter gas og skal kobles til Equinors Heidrun-platfom. Investeringsrammen lyder på lige knap 11 mia. norske kr. og Wintershall Dea er ikke klar til at kommentere på, hvad vil koste at få styr på kviksølvet. Petoro og Edison er partnere på feltet.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch.)

