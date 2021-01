Det er velkendt, at det norske investeringsselskab Hitecvision har store planer for olie- og gasinvesteringer, mens den amerikanske supermajor Exxon Mobil omvendt skal finde nye indtægter oven på en svær økonomisk tid.

Derfor giver det måske meget god mening, at Hitecvision via sit britiske olieselskab Neo Energy er gået i forhandlinger om at overtage Exxons britiske forretning.