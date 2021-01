Elon Musks rumfartsselskab køber to rigge af Valaris

Drillingselskabet Valaris har solgt to borerigge til Elon Musks rumfartsselskab SpaceX, der skal fungere som en flydende affryringsrampe til selskabets Starship-raket. Det skriver CNBC.

Købet kommer, efter SpaceX sidste år meddelelte, at selskabet var i færd med at etablere et hold af ingeniører og teknikere til at designe og opbygge en operationel offshore-raketudskydningsfacilitet.

SpaceX plejer normalt at sende raketter afsted fra landjorden i USA. Valaris-riggene befinder sig aktuelt i havnen i Brownsville i staten Texas, hvor SpaceX også har sine Starship-faciliteter.

Valaris er verdens største rigselskab, der er skabt efter fusionen af Ensco og Rowan tilbage i 2019. Selskabet er ligesom andre offshoreselskaber økonomisk hårdt ramt og kom i løbet af 2020 under amerikansk konkursbeskyttelse.

Hafnias amerikanske metanol-fabrik får det røde kort af miljømyndighederne

Scorpio Bulkers runder 26 solgte skibe på vejen mod tørlast-exit