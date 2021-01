DNB efter læk af backup-plan om Borr Drilling: Redningsplan er fortsat hovedmålet

Det er det primære mål for den norske storbank DNB at sikre en redningsplan og en omstrukturering af kriseramte Borr Drilling, og derfor samarbejder banken med selskabet om at finde løsninger.

Det gør DNB klart over for E24.

Udtalelsen kommer, efter at Dagens Næringsliv onsdag på baggrund af et lækket dokument fra DNB beskrev, at den norske storbank sammen med den britiske fond Hayfin havde planer om at overtage, opdele eller decideret sælge Borr Drilling, hvis ikke det hurtigt lykkes at lande en redningsplan.

"Det er helt naturligt for långivere i situationer som denne at diskutere alternative planer. DNB er indstillet på at finde gode løsninger med selskabet sammen med de andre banker, der er involveret," skriver direktør for Ocean Industries i DNB, Jan Ole Huseby, i en skritflig kommentar til E24.

Fra Borr Drilling-stifteren Tor Olav Trøim lød det tidligere i denne uge, at selskabet tror på, at det ender med en redningsplan.

ShippingWatch har tidligere beskrevet Borr Drillings plan, der blev annonceret juleaften, om at forbedre likviditeten med 925 mio. dollar, og at planen havde "tilstrækkelig opbakning" fra de sikrede långivere.

Desværre for Borr Drilling var opbakningen tilsyndeladende ikke tilstrækkelig alligevel ifølge dokumentet, hvor selskabet angiveligt i tre seperate omgange havde bedt om penge i løbet af mindre end ni måneder, men at dette ikke har reddet selskapet.

Storbank klar til at handle hvis pressede Borr Drilling misser redningsplan

Borr Drilling skifter finansdirektør igen