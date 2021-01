Seadrill-selskab dropper rentebetaling på lån

Det kriseramte rigselskab Seadrill, der har brug for at lande en omfattende redningsplan, har droppet rentebetaling på et lån.

Rentebetalingen skulle ellers være faldet i dag 15. januar, men selskabet Seadrill New Finance Limited "har besluttet ikke at foretage den halvårlige 4 pct. kontante rentebetaling til de sikrede senior-långivere" på et obligationslån med udløb i 2025, skriver Seadrill i en meddelelse.