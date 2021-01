Storbank klar til at handle hvis pressede Borr Drilling misser redningsplan

Hvis det ikke lykkes det pressede Borr Drilling at lande en redningsplan, overvejer storbanken DNB at overtage eller frasælge selskabet, viser et lækket dokument ifølge Dagens Næringsliv. Stifter Tor Olav Trøim tror på en redningsplan.