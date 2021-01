Borr Drilling lander ny ordre hos BW Energy

Borr Drilling stiger 5,5 pct. til 8,24 norske kr. på børsen i Oslo, efter at den norske borerigkoncern, der er rival til danske Maersk Drilling, har vekslet en hensigtserklæring til en kontrakt på to brønde for jack-uppen Norve.

Det skriver Blooomberg News.

Ordren er til BW Energy og jack uppen ventes at komme i drift til april i Gabon.

Ifølge den seneste flådestatusrapport har Borr Drilling tilføjet 35,1 mio. dollar til ordrebogen og samlet set mere end 480 dages drift.

Borr Drilling meddeler også, at Prospector 1 har modtaget en hensigtserklæring med en eksisterende kunde om yderligere tre brønde.

I USA er antallet af aktive borerigge steget for syvende uge i træk, viser en opgørelse fra olieserviceselskabet Baker Hughes, som har stået for optællingerne siden 1944.

Antallet af aktive borerigge i USA målrettet oliefelter er den seneste uge steget med 8 til 275. Inklusive boringer i gasfelter steg antallet af rigge i denne uge med 9 til 360.

Trods fremgangen er tallet langt under niveauet før coronakrisen.

