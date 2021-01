Knap 50 borerigge blev sendt til skrot i 2020

I et regulært kriseår for drillingindustrien blev langt flere borerigge sendt til skrot i 2020 sammenlignet med de foregående år.

Lige knap 50 udtjente rigge blev sidste år sendt til ophugning, viser en optælling fra mæglerhuset Kepler Cheuvreux, som Finansavisen omtaler mandag. Det er flere end i 2018 og 2019, skriver avisen.

Omfanget sidste år overgik analytiker Magnus Olsviks forventninger. På kort sigt kommer det ikke til at hjælpe markedet, da der er tale om rigge i såkaldt koldt oplag, som foreløbig er blevet taget ud af flåden, vurderer han.

"Det hjælper imidlertid på to-tre års sigt. Der venter vi, at efterspørgslen er højere, og at markedet derfor strammer sig hurtigere til, end det ellers ville have gjort," siger Olsvik, som venter et mindre omfang af ophugning i 2021, til Finansavisen.

Rigmarkedet har i 2020 været hårdt ramt af coronakrisen og et stort fald i olieprisen i foråret. Det fik verdens store olieselskaber til at stramme investeringsbudgetterne, hvilket resulterede i aflyste og udskudte kontrakter hos drillingselskaberne.

Nedturen sendte flere spillere i amerikansk konkursbeskyttelse sidste år for at få tid til at lande redningsplaner. Senest kom Pacific Drilling i sidste uge ud af den såkaldte Chapter 11-proces.

