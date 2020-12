Rigselskab tager nyt skridt i strid med Keppel

Striden mellem rigselskabet Awilco Drilling og Keppel har taget en ny drejning.

Awilco har netop meddelt Singapore-værftet, at man har aflyst kontrakt om at få bygget en borerig. Det sker efter, at Keppel tidligere i december rev kontrakten i stykker mellem de parter, da Keppel vurderede, at Awilco ikke ville være i stand til at betale en ratebetaling. Samtidig ville værftet indlede en voldgiftsag mod selskabet.