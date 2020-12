Presset rigselskab melder om opbakning fra långivere til kriseplan

Pacific Drilling, som tidligere på året kom under konkursbeskyttelse i USA, ser stor opbakning fra långiverne til sin fremlagte kriseplan.

Det er to enheder, som har ret til at stemme, skriver Pacific Drilling i en meddelelse, hvor selskabet melder om opbakning fra langt størstedelen af de forskellige långivere.

Og videre lyder det, at Pacific Drilling gør klar til at få planen godkendt af den amerikanske konkursdomstol, hvilket ventes at ske i forbindelse med en høring, som lige nu er sat til 21. december, som nærmere bestemt vil foregå i den amerikanske konkursdomstol i det sydlige Texas.

Pacific Drilling håber dermed at være ude af den såkaldte chapter 11-proces inden årets udgang.

Bliver planen godkendt, vil den ifølge Pacific Drilling reducere gælden ved at eliminere over en mia. dollar af finansierede gældsforpligtelser. Selskabet venter videre at komme ud med omtrent 180 mio. dollar i likviditet, som er fra ny kapital i form af exit-faciliteten. I tillæg vil selskabet sidde med omtrent 100 mio. dollar i kontanter og såkaldte kontant-ækvivalenter til rådighet, skriver selskabet.

Pacific Drilling er ligesom andre drillingselskaber som Valaris, Noble Corp og Diamond Offshore kommet under amerikansk konkursbeskyttelse i år.

Endnu et drilling-selskab søger om konkursbeskyttelse i USA

Redningsplan for kriseramt rigselskab godkendt i USA