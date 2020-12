Shell og Nordkraft starter norsk brintsamarbejde

Norges statslige instans for vejadministration, Statens Vegvesen, har annonceret åbning for bud på brint til Norges længste færgeforbindelse over Vestfjorden. Og det bud vil Shell og Nordkraft nu vinde sammen.

Den norske regerings brintinvestering og udbuddet i Bodø-Moskenes har som formål at omstille til emissionsfri transport og ny værdiskabelse. Det er her intentionen fra Shell og Nordkraft, at man i samarbejde vil skabe verdens første integrerede værdikæde for flydende brint. Det skal ifølge de to selskaber ske ved brug af eksisterende teknologi for at skabe et brintknudepunkt i det nordlige Norge.