Borerigge har tabt milliarder af dollar i værdi på et år

Verdens borerigge er dykket drastisk i værdi i et 2020, hvor forårets store olieprisfald og coronakrise har ramt drilling-industrien hårdt.

Det har betydet, at værdierne af borerigge på et år er faldet med hele 30 mia. dollar svarende til 183,1 mia. kr., viser en analyse foretaget af Bassøe Rig Values, som Finansavisen omtaler torsdag.

"Rigværdierne begyndte at falde mod slutningen af 2018 og ind i 2019, og branchen har haft en kontinuerlig nedtur siden da. I år er dette forstærket af covid-19 og et betydeligt fald i efterspørgslen efter olie og gas i tillæg til at overgangen til vedvarende energi reducerer viljen til fossile investeringer," siger Erland Bassøe til Finansavisen.

Vurderingen lyder fra Erland Bassøe er dog, at bunden kan være nået for boreriggene ikke mindst, fordi udnyttelsesgraden ser ud til at forbedre sig i andet halvår næste år og ind i 2022.

Olieprisfald og coronakrise har afstedkommet gedigne nedskrivninger på tværs af drillingsektoren i år, hvor spillere som eksempelvis Maersk Drilling, Seadrill og Valaris undervejs har måttet tilpasse flådeværdierne til et dårligere marked.

Siden forårets dramatiske prisfald er olieprisen på det seneste kravlet op til et niveau på lidt over 50 dollar for en tønde nordsøolie.

Bassøe Rig Values er ejet af Egian, der er resultatet af en sammenlægning mellem Bassøe Analytics og Greenpact Data, skriver Finansavisen.

